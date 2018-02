LYON ASVEL FEMININ: ARRIVÉE DE GÉRALDINE ROBERT

Le club de Lyon ASVEL Féminin a souhaité renforcer son groupe avec l’arrivée de Géraldine ROBERT.



La Franco-gabonaise, en provenance du Cavigal Nice 06 (14 points, 7,2 rebonds, 2,1 passes décisives de moyenne cette saison), rejoint les Lionnes jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.



"L’arrivée de Géraldine à Lyon s’est effectuée en bonne intelligence avec le club de Nice et son président Xavier Le Cerf-Galle, avec qui Lyon ASVEL Féminin entretient de bonnes relations" précise le club féminin de TP.



La polyvalente et expérimentée Géraldine ROBERT connaît déjà très bien Valery DEMORY et Guy PRAT. En 2013, elle est élue meilleure joueuse française de LFB alors qu’elle évolue à Lattes Montpellier. Elle a remporté la Coupe de France en 2013 et le titre de champion de France en 2014. Elle a de nouveau rejoint le tandem dans le Sud lors de la saison 2016-2017 après avoir décroché l’EuroCup avec Villeneuve d’Ascq en 2015.



Géraldine évoluera sous le maillot lyonnais lors du prochain match, sous réserve de sa qualification

auprès de la Commission de Contrôle de Gestion.



Lyon ASVEL joue dimanche à 19h au Palais des Sports de Gerland face à Basket Landes.





Crédit photo: Lecocq/IS/FFBB