LYON St-Exupéry Agadir à partir du 31 octobre avec EasyJet

Dès aujourd’hui, easyJet propose à la vente une nouvelle ligne entre Lyon- Saint-Exupéry et Agadir-Al Massira.



Après Marrakech et Essaouira, les Lyonnais pourront désormais s’envoler vers une troisième destination marocaine avec Agadir.



La station balnéaire sera accessible à raison de 2 vols par semaine (mercredi et samedi), dès le 31 octobre 2018 à partir de 38€ l’aller simple.



Cette nouvelle ligne s’ajoute aux 46 destinations qu’easyJet propose déjà au départ de Lyon.



Avec un climat exceptionnel de plus de 300 jours de soleil par an, Agadir est la première station balnéaire du Maroc.



Sa longue plage en croissant de 10km, sa promenade en front de mer bordée de cafés, de restaurants et de bars en font une destination prisée des touristes.



Mais Agadir est également une cité moderne à l’atmosphère occidentale, active et dynamique, résolument tournée vers l’avenir.



Dans sa volonté de proposer aux Français des destinations ensoleillées en hiver, la compagnie orange a décidé de mettre à l’honneur le Maroc, « une destination idéale pour échapper au froid et profiter d’un climat doux à moins de 3h de vol » souligne la compagnie.



Destination très prisée par les Français de par sa proximité, son climat, sa richesse culturelle, mais aussi ses prix abordables, le Maroc connait un véritable essor avec 11,35 millions de visiteurs en 2017, parmi lesquels 3,6 millions de Français (+ 6 % par rapport à 2016).



Première compagnie européenne en termes de réseau, easyJet transporte plus de 83 millions de passagers chaque année et propose plus de 1 000 lignes, entre 154 aéroports, dans 33 pays.