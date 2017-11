La Casemate, lieu emblématique de Grenoble, dévasté par un incendie volontaire

Un centre de culture scientifique baptisé "la Casemate", équipement emblématique de la métropole de Grenoble, a été dévasté dans la nuit de lundi à mardi par un incendie volontaire.



Le feu s'est déclaré peu après 02h00 au premier étage du bâtiment et a

ravagé une grande partie du Centre de Culture Scientifique, Technique et

Industrielle (CCSTI) de Grenoble, ont indiqué les pompiers à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné libéré.



Les flammes se sont propagées très vite à l'intérieur du bâtiment d'un

étage, accompagné de fumées noires sur 500 m2, mais l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d'éviter la propagation de l'incendie aux bâtiments voisins.



Une enquête de police est en cours et la piste criminelle est privilégiée.



"Aucun doute, c'est acté qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Il y a trois

départs de feu avec trois foyers distincts et le grillage à l'arrière du

bâtiment a été découpé", a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête.



La Casemate, abritée dans un ancien fort Vauban et qui emploie une

vingtaine de personnes, ne devrait pas rouvrir avant plusieurs mois en raison

de l'ampleur des dégâts, selon la direction, qui estime le coût des travaux à plusieurs millions d'euros.



"J'apprends avec effroi l'incendie qui a ravagé la Casemate, équipement

emblématique du territoire métropolitain grenoblois au service de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Effroi mais aussi colère face à un incendie de toute évidence criminel", a réagi dans un communiqué Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, qui s'est rendu sur place.



Le député de l'Isère Olivier Véran (LREM) a lui aussi fait part de sa "colère envers les pyromanes" sur Twitter. "C'est terrible... La Casemate

c'est une part de l'ADN de #Grenoble. Lieu de sciences, de culture,

d'innovation, d'éducation, tout à la fois au coeur de la ville et au pied des

montagnes. Soutien à l'équipe du CCSTI".



Fondée en 1979 à l'initiative de représentants des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales, la Casemate diffuse et promeut la culture scientifique auprès de tous les publics.



C'est la première structure du genre créée en France. Depuis, un réseau d'une quarantaine de CCSTI s'est constitué.







Avec AFP