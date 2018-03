La Coupe de France, l'antidépresseur pour l'OL

A bout de souffle, l'OL s'en remet à l'Europa League et à la Coupe de France, où le club peut espérer se qualifier pour les demi-finales ce jeudi à Caen (21H00), pour ne pas sombrer dans la déprime alors qu'il n'a plus gagné en Championnat depuis le 21 janvier.



Ce jour là, les Lyonnais avaient fait tomber le Paris SG (2-1). Mais ils n'ont pris que deux points sur quinze possibles au cours des cinq journées suivantes (trois défaites, deux nuls). Et sur cette période, ils sont même derniers de la classe...



"Nous sommes conscients de la situation mais on a tendance à dramatiser", a tenté de déminer, face à l'avalanche de critiques, l'entraîneur Bruno Genesio, mardi en conférence de presse.



Il avait déjà évoqué deux jours plus tôt la lourdeur du calendrier, avec deux matches par semaine, et la programmation des rencontres.



Depuis la reprise en janvier, en comptant son déplacement à Caen, l'OL aura reçu cinq fois contre neuf matches à l'extérieur. Déplacements qui monteront à onze avec les voyages à Montpellier, dimanche (17H00), puis à Moscou, le 8 mars avant de retrouver Caen, le 11 au Parc OL.



"Je ne me plains pas mais, après un déplacement, on rentre souvent vers 3H00 du matin. On ne s'endort pas. On se lève, on repart deux jours après. On laisse plus de forces mentales que physiques et à un moment, on le paie comme contre Saint-Etienne (1-1)", plaide Genesio.



Mais l'entraîneur lyonnais manque également d'alternatives crédibles en raison d'un effectif plus limité qu'il n'y paraît et toujours sur le fil.



Le gardien N.2, Mathieu Gorgelin, titulaire dimanche contre Saint-Etienne, n'a disputé que trois matches en compétition en un an et ne joue jamais en réserve. Il ne peut pas être prêt mais Lopes, rétabli d'une blessure, fait son retour à Caen.



Les quatre arrières latéraux en concurrence sont d'un niveau très moyen. Et en attaque, mieux vaudrait que Mariano (15 buts en Ligue 1), forfait mercredi, ne soit pas absent trop longtemps car Amine Gouiri (18 ans) et Myziane Maolida (19 ans) sont inexpérimentés pour assumer un remplacement durable.



Nabil Fekir, suspendu jeudi, est indisponible quelques jours pour une blessure au genou droit. Il semble chercher un second souffle mais il paraît difficile de s'en passer, comme du milieu Lucas Tousart pour lequel Genesio n'a pas de plan B au poste de sentinelle.



Le jeune espagnol Cheikh Pape Diop (20 ans), recruté cet été pour dix millions d'euros au Celta Vigo, n'a pas encore évolué en championnat. Il n'a joué que 68 minutes à Montpellier en Coupe de la Ligue. Souvent blessé (cheville, épaule, genou), le joueur est cette semaine malade.



"Je m'appuie sur ce que je vois à l'entraînement", s'est défendu Genesio pour expliquer pourquoi cette recrue fantôme ne jouait pas.



"Il s'adapte. Il faut être patient et se servir des expériences passées avec les jeunes étrangers comme Darder et Mammana à qui on a demandé énormément trop tôt et cela nous a desservi", a-t-il souligné.



La réalité est que Genesio tourne avec quinze joueurs pour assumer Europa League, Coupe de France et la lutte pour le podium dans laquelle Lyon accuse un retard de cinq points sur Marseille (3e).



"Je laisse les observateurs analyser la situation. Je ne suis pas dans une position où c'est à moi d'évoquer cela. Je fais avec l'effectif que j'ai, qui est de qualité", assure-t-il.



"Malgré les mauvais résultats en Ligue 1 tout est encore possible dans plusieurs compétitions. Nous sommes brillamment qualifiés en Coupe d'Europe et ce quart de finale contre Caen peut nous ouvrir les portes d'une demi-finale de Coupe de France. On va faire le dos rond", conclut l'entraîneur lyonnais.







Avec AFP