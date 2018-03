La Flûte enchantée retransmise sur grands écrans depuis l'Opéra de Lyon

La Flûte enchantée, de Mozart, que propose l'Opéra de Lyon jusqu'au 9 juillet sera retransmise en simultané le samedi 6

juillet à 21h30 sur écrans géants dans plusieurs villes de la région Rhône-Alpes et à Paris.



Quatorze villes de la région Rhône-Alpes vont ainsi proposer cette retransmission, des plus grandes comme Lyon et Grenoble à la plus petite, telle Usson-en-Forez dans la Loire.



Et, c'est une première cette année, une retransmission sera aussi proposée à Paris sur les Berges de Seine, qui viennent d'être rendues piétonnes, au port du Gros Caillou.



Pour Serge Dorny, directeur général de l'Opéra de Lyon, cette opération, qui en est à sa 5e édition, permet "d'aller bien au-delà de nos murs pour élargir encore le cercle des publics de l'Opéra".



Après la retransmission dans les mêmes conditions de La Traviata (2009), Porgy and Bess (2010), Cosi Fan Tutte (2011) et Carmen (2012), le choix de La Flûte Enchantée représente "un opéra idéal qui nous touche tous", explique Serge Dorny, "l'ultime chef d'oeuvre de Mozart".



La nouvelle mise en scène présentée est une création de l'Opéra de Lyon où deux personnalités ont travaillé ensemble: Pierrick Sorin pour le décor et l'importante partie video qui accompagne tout le spectacle; Luc De Wit pour les chanteurs.



Artiste videaste, Pierrick Sorin revisite cet opéra archi connu en installant sur scène des petits "théâtres optiques", qui mêlent bricolage et technologies nouvelles, hologrammes et objets réels, ajoutant encore à la magie qui imprègne cette oeuvre mi-chantée mi-parlée en allemand, dernière oeuvre lyrique du grand compositeur autrichien.



Tous les chanteurs de cette production sont issus du Studio de l'Opéra de Lyon, une structure qui dépend de l'Opéra et qui forme de jeunes artistes lyriques. "C'est un vivier de jeunes chanteurs qui ont été auditionnés pour préparer, tout au long de l'année, cette version de la Flûte Enchantée", se félicite-t-on à l'Opéra.



La direction musicale est assurée par Stefano Montanari, spécialiste de la musique baroque et chef invité régulier de l'Opéra de Lyon.



