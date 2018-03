"La France au banc de l'Europe" Françoise Grossetête / Européennnes

« Je déplore les résultats de ces élections européennes qui, loin de ceux de 2009, placent la France au banc de l’Europe.



L’abstention, la révolte des Français face à l’amateurisme du gouvernement socialiste et la vague populiste qui a sévi dans la plupart des pays européens ont placé le FN en tête de ce scrutin.



Ce vote défouloir a cependant des conséquences graves. Quelle image donnée à nos partenaires européens et internationaux !



En envoyant au Parlement européen des Députés qui ne siègent pas et ne défendent ses intérêts, la France perd à nouveau de sa crédibilité et de son influence sur la scène européenne. Je suis très soucieuse quant au poids qu’elle aura pour peser dans les grandes décisions européennes.



La démission d’une Députée européenne FN, moins de 24 heures après son élection, prouve le peu de considération que le FN a pour ses électeurs et les enjeux européens…



Je tiens cependant à remercier tous nos électeurs du Sud-Est. Ils peuvent compter sur moi pour continuer à être une Députée assidue et déterminée pour défendre leurs intérêts.



Je resterai une élue de terrain, accessible et à l’écoute de tous ceux qui le demandent. Ces élections nous rappellent que nous devons faire preuve de plus de transparence et de pédagogie dans l’exercice de notre mandat.



L’Europe n’est pas une idée lointaine mais le moyen pour la France de peser dans les affaires du Monde.»