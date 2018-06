La Plateforme accueille mardi soir l’Innovation Night

Entreprise DU FUTUR organise la seconde édition de l’Innovation Night ce mardi 26 juin à Lyon, en partenariat avec Visiativ, ACIES-ABGI GROUP, KMPG et Groupe Zebra.



Un événement qui vise notamment à faire découvrir le temps d’une soirée, quelques-unes des PME les plus innovantes de la région.



« L’Innovation Night permet de plonger au cœur de l’innovation, où l’émotion, l’énergie et les convictions seront les maîtres-mots de la soirée » selon les organisateurs.



Suatre sociétés innovantes seront mises à l’honneur: DeepLink Medical (conception de plateformes innovantes de télémédecine), InesoCompany (solutions de gestion de l’éclairage public), Vapé Rail (produits et solutions dédiés à la voie ferrée moderne et son environnement) et enfin Magnys (créateur d'un nouveau genre de lunettes de presbytie



Retours d’expérience inspirants, pitchspercutants, discours visionnaires... des stand-up de 15 minutes permettront d’entendre des témoignages courts et impactants d’intervenants qui « envisagent l’innovation à leur manière et expliquent les enjeux de leur transformation ».



Un vote départagera les 4 sociétés innovantes et permettra d’élire la Pépite de l’innovation.



Une soirée en partenariat avec Visiativ, ACIES-ABGI GROUP, KMPG et Groupe Zebra