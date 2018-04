La Poste recrutera 51 facteurs dans le Rhône en 2018

La Poste prévoit de recruter 5 500 nouveaux collaborateurs en CDI en 2018, dont plus de 3000 facteurs.



L’année 2017 avait déjà été marquée par un effort exceptionnel en faveur de l’emploi avec 7 800 embauches en France. 30% des nouvelles recrues de 2017 étaient des jeunes de moins de 25 ans.



Les profils recherchés, des non-diplômés jusqu’à Bac + 5, concernent tous les métiers: facteurs, chargés de clientèle en bureau de poste, conseillers bancaires, commerciaux, experts du numérique…



La Banque Postale a lancé une campagne de recrutement de 500 conseillers bancaires, tandis que la branche numérique recrute des datascientist, des développeurs, des responsables de projet SI…



Des opportunités sont proposées sur tout le territoire sur https://www.laposterecrute.fr/



Plus de la moitié des embauches prévues cette année concerne le métier de facteur. Dans le Rhône (les 9 arrondissements et Villeurbanne), La Poste prévoit de recruter 51 facteurs en CDI.



Ce nouveau programme d’embauches fait suite à une année 2017 marquée par un effort exceptionnel : 4 700 nouveaux facteurs ont en effet rejoint La Poste l’an dernier.



« Ce chiffre illustre la mise en œuvre de l’Accord social de février 2017, portant sur l’amélioration des conditions de travail des facteurs et prévoyant 3 000 recrutements supplémentaires de facteurs » souligne La Poste dans un communiqué.





Source: La Poste





























➢ Un accompagnement à la mobilité professionnelle des postiers



La Poste continue par ailleurs de favoriser l’évolution et la mobilité professionnelles. En 2017, plus de 15 000 offres de postes ont été proposées dans tout le Groupe sur la Bourse d’emplois. 21 000 postiers ont bénéficié d’une promotion l’an dernier.



➢ Un engagement en faveur de la formation



La formation et le développement des compétences sont au cœur des engagements de La Poste. 84% des postiers ont bénéficié d’une formation en 2017 (contre 76% en 2016). Plus de 28 000 d’entre eux ont engagé ou terminé un parcours qualifiant en 2017 (12 000 en 2016). 10 730 managers ont également été formés par l’Institut du Management en 2017.



Enfin, Le Groupe est resté très engagé dans la formation et l’insertion des jeunes par l’alternance: 7 000 contrats d’alternance ont été signés en 2017 et 1/3 d’entre eux ont débouché sur un contrat en CDI.





➢ Une attention à l’insertion des postiers handicapés

Avec plus de 12 000 postiers en situation de handicap, La Poste a atteint un taux d’emploi de 6.42% en 2017, ce qui lui permet de dépasser le taux légal de 6%. Au titre de l’accord l’Accord social sur le handicap, La Poste s’est engagée à recruter 117 personnes en situation de handicap en 2018.



➢ En 2017, le Groupe La Poste a compté un effectif total moyen de 253 219 collaborateurs dont 218 735 en France.