La Préfecture entend lutter contre la fraude aux dispositifs anti-pollution

Étienne STOSKOPF, le préfet délégué pour la défense et la sécurité participait ce vendredi à une opération de contrôle des véhicules de transport de marchandises sur l’autoroute A6, à la barrière de péage de Limas (direction Lyon)



La Gendarmerie nationale et les contrôleurs des transports terrestres de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont conduit une opération de contrôle des transports de marchandises effectuées sur des poids-lourds.



Ce contrôle avait comme objectif particulier la fraude aux dispositifs anti-pollution.



En effet, pour des raisons à la fois économiques et environnementales, il s’agit de faire face à la montée

en puissance de la fraude aux dispositifs anti-pollution qui équipent les véhicules lourds récents soumis

aux normes Euro, dite « fraude à l’AdBlue ».



Environ 1550 opérations de contrôle en bord de route, visant à contrôler les transports routiers de

voyageurs ou de marchandises, sont réalisées chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 260 dans le Rhône.



Ces contrôles sont une des composantes de la mission de régulation des transports routiers de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dont les principaux objectifs sont de contribuer à la sécurité routière en s’assurant du respect des obligations de sécurité fixées par le code de la route aussi bien pour les poids lourds et les véhicules de transports de voyageurs que pour les véhicules utilitaires légers



Il s'agit aussi d'assurer la régulation économique de la profession du transport routier, c’est-à-dire veiller à ce que les réglementations applicables soient respectées de tous, pour que les conditions de

concurrence ne soient pas faussées



Enfin ces controles visent à faire respecter les conditions de travail dans le secteur des transports, en contrôlant notamment la déclaration effective des salariés.