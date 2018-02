La carte OùRA! disponible en agences TCL

Les voyageurs interurbains pourront désormais se rendre en agence TCL pour souscrire aux abonnements « T-Libr » et « Combinés ».Jusqu’ici disponibles en gare SNCF, ces titres de transports alliant notamment les abonnements TER et TCL permettent de circuler librement avec un support unique : la carte OùRA!.Cette carte permet de souscrire à différents abonnements sous forme d’offre groupée pour faciliter les déplacements d’un réseau de transport à un autre.A compter du 20 février, les agences TCL commercialiseront les abonnements suivants :- T-Libr S : TER+TCL (déplacements libres et illimités sur le Grand Lyon)- T-Libr M : TER+TCL+L'VA réseau urbain de l’agglomération de Vienne- T-Libr M : TER+TCL+Ruban bus de l’agglomération de Porte de l’Isère- T-Libr M : TER+TCL+STAS réseau urbain de Saint Etienne Métropole- T-Libr L : TER+TCL+Ruban+L'VA- T-Libr XL : TER+TCL+Ruban+L'VA+STAS- Combiné : TER+TCL (trains à destination d’une gare en Rhône Alpes)- Combiné : TER+TCL+TAG (réseau urbain de l’agglomération de Grenoble)Les services proposés par le réseau TCL avec une carte OùRA! sont les mêmes qu’avec les cartes Técély : accès aux parcs relais automobile et vélo, programme fidélité TCL… etcPour créer sa carte OùRA! en agence TCL, rendez-vous dans l’une des 5 agences TCL (Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie, Grange Blanche, Bellecour et Gorge de Loup) avec une pièce d'identité, une photo d'identité et éventuellement un justificatif de statut étudiant/apprenti.Le prix de vente pour la création de la carte OùRA! est de 5€. Il est possible de recharger son abonnement mensuel sur www.oura.com