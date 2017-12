La carte de voeux du ministre Gérard Collomb: "une Marianne qui aborde 2018 avec confiance"

Dessinée dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la « Marianne » de l’étudiant en design Benjamin REGNIER avait ému les réseaux sociaux et bouleversé les internautes du monde entier, comme une allégorie de la tristesse qui envahit les Français après les attaques barbares qui avaient endeuillé notre pays.



Gérard COLLOMB a souhaité lui confier cette année la réalisation de la carte de vœux du ministère de l’Intérieur.



Benjamin REGNIER signe ainsi pour la nouvelle année une Marianne « qui regarde l’avenir avec audace et espoir » et qui « aborde 2018 avec confiance » souligne le ministère de l'intérieur.



"Un beau message en cette période de fête de fin d’années. Un beau symbole pour débuter l’année qui s’annonce".