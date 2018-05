« La grève doit cesser rapidement, sa prolongation est dangereuse pour l’avenir du rail. »...La FNAUT dit respecter le droit de grève mais elle estime que sa prolongation est devenue insupportable pour les voyageurs captifs du train et qu’elle est très dangereuse pour l’avenir du rail.



« La grève perturbe l’ensemble des services au moins 3 jours sur 5, et non 2 comme l’affirment les syndicats qui l’organisent. Sur de nombreuses lignes, le trafic ferroviaire est totalement interrompu. » s’insurge la FNAUT.



Pour la Fédération Regionale, la grève pénalise les salariés modestes, travailleurs précaires, étudiants, lycéens, qui ne trouvent pas d’alternative au train



« Outre les pertes de temps, ils se voient imposer des frais importants : pertes de revenu, gardes d’enfants, transport de substitution (autocar, covoiturage, véhicule personnel, taxi, parking), nuits d’hôtel. Les indemnités proposées par SNCF Mobilités sont, et de loin, insuffisantes ».



« La prolongation de la grève met le système ferroviaire en danger Une grève prolongée habitue les voyageurs non captifs du train et les chargeurs à se passer du train. Elle les incite à tourner définitivement vers les modes de transport concurrents - automobile, covoiturage, autocar, avion à bas coût, camion – au détriment de la sécurité routière et de l’environnement »



Pour la FNAUT ENFIN, « la grève décrédibilise par ailleurs le rail auprès de l’Etat et des Régions. Elle les incite à penser qu’en définitive, la collectivité peut se passer d’un train sur deux, que les effectifs de la SNCF sont excessifs et qu’il est irrationnel d’investir sur le rail - alors que le rail souffre d’un sous-investissement chronique. »



Les députés ont adopté la réforme ferroviaire en première lecture. La FNAUT demande donc au gouvernement, de préciser les conditions dans lesquelles la dette ferroviaire sera reprise par l’Etat, de renforcer l’investissement sur le réseau ferré et de lancer, en lien avec les régions, un programme spécifique de sauvegarde des lignes régionales dégradées et menacées de disparition faute d’entretien



La FNAUT demande aussi aux syndicats de mettre fin à une grève devenue « incompréhensible pour l’opinion »