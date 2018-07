La maison de Maurice Agnelet adjugée 297.000 euros aux enchères à Chambéry

Il y vivait par intermittence avant d'être écroué: la maison savoyarde de Maurice Agnelet, condamné en 2014 pour l'assassinat en 1977 de sa maîtresse Agnès Le Roux, a été adjugée aux enchères

pour 297.000 euros, mardi, au palais de justice de Chambéry.



Cette vente était à la requête des deux soeurs et du frère de la riche héritière du casino de Nice, afin d'obtenir le remboursement par Maurice Agnelet des frais de cette interminable saga.



Mise en vente 65.000 euros, cette maison de 188 m2, bâtie avant 1949 dans un quartier résidentiel des hauteurs de Chambéry, a été remportée en une demi-heure par un particulier parmi la quinzaine de personnes intéressées.



Comme dans toute saisie immobilière, la vente ne deviendra définitive qu'après un délai de surenchérissement de dix jours.



Volets fermés depuis des années, et vandalisée à plusieurs reprises, la bâtisse a perdu de sa superbe derrière son portail rouillé et sa végétation envahissante.



Pour dresser un descriptif des lieux en vue de la vente aux enchères, un huissier de justice l'a visitée, accompagné d'un ami de Maurice Agnelet qui lui a ouvert les portes.



Avant d'être incarcéré, Maurice Agnelet occupait le rez-de-chaussée. Les peintures y sont défraîchies, le carrelage ancien, comme le mobilier. Dans le bureau, des étagères remplies de livres, de documents et d'objets divers tapissent les murs. Dans les deux chambres, les armoires ont été en partie vidées.



Dans la cuisine à l'étage, se trouvent encore des boîtes de conserve. Guillaume Agnelet, le deuxième fils d'Agnelet, a vécu là plusieurs années, au-dessus de son père, avec sa propre famille. Des vêtements sont encore dans la chambre; comme les savons, le pèse-personne et la radio dans la salle de

bains. Dans une autre chambre, la vie s'est aussi arrêtée. Entre deux velux, une inscription en caractères blancs sur fond sombre: "Rock Star".



En 2014, lors d'un troisième procès, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné Maurice Agnelet, 80 ans aujourd'hui, à 20 ans de réclusion criminelle.







