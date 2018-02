La neige tue quatre personnes en France dimanche

La neige a tué quatre personnes en France dimanche, aux Monts d'Olmes en Ariège, à Val-d'Isère et dans le massif de l'Etale en Savoie, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, des pompiers et des

secours en montagne.



En Ariège, un jeune skieur s'est tué aux Monts d'Olmes après une chute au moment où la station fêtait le retour de son enfant prodige, la nouvelle championne olympique de ski de bosses, Perrine Laffont.



L'accident s'est produit peu après 15H30. Le jeune homme de 19 ans, qui skiait avec son père, a chuté après un saut dans des conditions qui n'ont pas été communiquées ni par le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) qui est intervenu ni par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.



A Val-d'Isère, en Savoie, c'est une avalanche qui a causé la mort d'un père et de sa fille de 11 ans. Ceux-ci skiaient sur une piste fermée lorsqu'ils ont été emportés par l'avalanche. Originaires de la région parisienne, l'homme de 43 ans et sa fille skiaient sur cette piste de la Combe du Géant fermée en raison du risque d'avalanche, dans le secteur du glacier du Pisaillas, ont précisé les CRS de Courchevel intervenus rapidement sur place.



Les deux victimes ont été retrouvées vers 13H30 dans ce vallon surplombé par des falaises à 2.930 mètres d'altitude, a-t-on ajouté de même source.



Les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas encore connues dimanche en fin d'après-midi. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête.



Toujours en Savoie, un randonneur à ski a été tué dans le massif de l'Etale, au-dessus de la station de la Giettaz-en-Aravis, quand une corniche a cédé sous son poids dans un secteur hors-piste appelé "la Combe à Claudius", à 2.483 mètres d'altitude.



Le jeune homme de 30 ans, originaire de Savoie, avait suivi deux autres skieurs dans ce couloir. Ces deux personnes ont donné l'alerte en le voyant partir avec la corniche qui avait cédé sous son poids, a précisé le PGHM d'Annecy, intervenu sur place.



La victime a dévalé toute la pente et a été retrouvée inconsciente en surface, sous les barres rocheuses qu'elle avait sautées. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, mais n'ont pas pu la réanimer.





Avec AFP