La pollution à l'ozone persiste en Auvergne Rhone-alpes

Le pic de pollution à l'ozone qui touche

notamment l'Ile-de-France, la vallée du Rhône et l'Est du pays devrait se poursuivre lundi sous l'effet de la canicule, selon les organismes de mesure de la qualité de l'air.



L'ozone est un polluant dit "secondaire" né, sous l'effet du soleil, de réactions chimiques entre d'autres polluants de l'air, comme les oxydes d'azote principalement émis par le trafic routier et les composés organiques

volatiles issus notamment de l'industrie.



L'ozone peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles.



Les concentrations d'ozone devraient rester élevées sur la majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment entre Saint-Etienne et Grenoble, et dans la vallée du Rhône.



Il est recommandé d'éviter les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum, ainsi que les activités physiques et sportives intenses en plein air.



Il est également recommandé de reporter l'utilisation de barbecues à bois ou charbon, d'éviter d'utiliser des solvants pendant des travaux et de préférer les modes de transports moins polluants, ou au moins d'adopter une conduite souple.



Selon Météo France, la canicule actuelle va sévir jusqu'à mardi, voire mercredi à Lyon.