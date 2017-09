La réalisatrice britannique Andrea Arnold présidera le 9e festival des Arcs

La cinéaste britannique Andrea Arnold, lauréate de trois Prix du jury au Festival de Cannes, présidera le 9e festival de cinéma européen des Arcs (Savoie), qui se tiendra du 16 au 23 décembre, ont annoncé mardi les organisateurs.



La réalisatrice de 56 ans succède à la tête du jury des longs métrages au

cinéaste roumain Radu Mihaileanu, qui avait décerné en 2016 la Flèche de

cristal à "Glory", un film bulgare de Kristina Grozeva et Petar Valchanov.



Révélée en 2004 avec "Wasp", un court-métrage grâce auquel elle décroche un Oscar, Andrea Arnold confirme deux ans plus tard au Festival de Cannes avec son premier long métrage, "Red Road", qui remporte le Prix du jury.



Deux autres Prix du jury suivront lors de la grande messe cannoise pour

cette solide héritière du cinéma social britannique: en 2009 pour "Fish Tank",

avec Michael Fassbender, et en 2016 pour "American Honey", son dernier film avec Shia LaBeouf au casting.



Dans "American Honey", son premier film tourné hors de Grande-Bretagne,

Andrea Arnold décrivait au travers d'un road trip aux contours visuels

audacieux le désir d'indépendance d'une adolescente embarquée dans une virée de débauche.



La composition du jury du 9e festival des Arcs sera dévoilée le 6 novembre

à Paris. Lancé en 2009 avec l'ambition de jouer la partition du cinéma

indépendant européen, la manifestation s'est depuis forgée une réputation de catalyseur de projets grâce à l'organisation d'événements à l'attention des professionnels du 7e Art.





Avec AFP