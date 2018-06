"La responsabilité de la ville de Lyon a été rapidement évacuée.." Charlotte Rousselle (LA CATASTROPHE DE FOURVIERE)

Ce mois-ci les Rues de Lyon reviennent sur un épisode terrible de l’histoire de notre ville : la catastrophe de Fourvière.



Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930, un pan de la colline s’effondre lors de deux glissements de terrain successifs, qui ravagent tout sur leur passage entre la montée du Chemin Neuf et les abords de la place Saint-Jean.



A l’origine de ce drame : de fortes pluies, une structure géologique instable au contact de l’eau, un manque d’entretien des nombreux puits et galeries qui perçaient la colline…Mais aussi la réticence des autorités municipales de l’époque à engager des travaux nécessaires pour conforter le secteur.



L’effondrement de Fourvière coutera la vie à quarante personnes, dont dix-neuf pompiers.

800 habitant·es doivent être relogées. Cette catastrophe marquera pour longtemps les esprits.



Cette histoire est racontée et dessinée par Charlotte Rousselle et la mise en couleur a été réalisée par Marion Cluzel.



Ecoutez l'interview au micro de Paul Satis