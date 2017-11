La saga Bouchara de retour à Lyon

Lyon tient une place particulière dans l’histoire de Bouchara



La marque est arrivée en ville en 1935. Aujourd’hui, elle signe son grand retour en proposant une nouvelle offre unique en France : Maison et Homewear.



Pour ce faire elle s’est associée à son partenaire historique, Eurodif, qui a laissé son enseigne à la maison historique bien connue des lyonnais



Lancé en 1899 à Marseille, Bouchara a ouvert sa première boutique lyonnaise en avril 1935. Le magasin emblématique situé au 43 rue Grenette proposait alors le concept révolutionnaire qui a fait la renommée de la marque : mettre les rouleaux de tissus à la disposition de ses clientes en libre-service au lieu de les vendre derrière le traditionnel comptoir.



Depuis février 1993, les produits Bouchara étaient vendus sous licence chez Eurodif, une autre entité du groupe brestois Omnium.



Suite à leur récent rapprochement, l’enseigne Bouchara a retrouvé son magasin historique de la rue de Grenette.



En effet, celui-ci a été rebaptisé Bouchara en mars dernier. La marque a choisi Lyon pour tester l’une de ses premières boutiques nouvelle génération, avec un nouvel aménagement et un nouveau parcours client.



Aujourd’hui Bouchara bouscule à nouveau les codes avec son offre unique en France : Maison & Homewear.



Elle ambitionne ainsi de redevenir une grande marque-enseigne nationale incontournable sur le marché du bien être à la maison.



« Lyon était une ville importante pour le déploiement de notre projet. Nous sommes ravis du très bon accueil que nous ont réservé les clients. Grâce à notre emplacement premium en centre-ville, nous offrons une garantie de proximité et une grande accessibilité de prix à nos clients» explique la direction de Bouchara



Décoration, linge de maison, arts de la table, accessoires pour la maison sont développés en cohérence avec les codes et les tendances actuels.



Axées sur la diversité des styles, les collections sont maintenant étoffées et renouvelées toutes les trois semaines.



Bouchara 43 rue de Grenette – 69002 Lyon Ouvert le lundi au samedi de 10H à 19H



Source Bouchara