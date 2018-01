La sagesse au menu du prochain Café Maçon

Le prochain café maçon se tiendra :



jeudi à 18h30 au Café de la Cloche 4 rue de la Charité







Thème du jour : Qu’est-ce que la sagesse ? Pourquoi certains semblent s’y intéresser et d’autres pas ?







Le café maçon est une initiative originale lyonnaise qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Il a été créé en 2011 à Lyon par des francs maçons d'obédiences différentes (GODF et DH) dans l'intention d'instaurer un lieu d'échange et de partage avec le public.



Très vite il est apparu judicieux de partager aussi l'organisation.



Depuis, l'équipe des cafés maçons de Lyon est mixte : francs maçons et non francs maçons.



En 2013, lors de la troisième saison, les organisateurs ont décidé de se structurer en association Loi 1901 pour assurer la pérennité de l'initiative.







Le principe :



Francs maçons et non-francs maçons dialoguent sur des questions de société.



Le thème est amorcé par une réflexion maçonnique, puis les participants construisent leur réflexion en commun.





Les échanges sont structurés et répondent à des règles inspirées de la méthode maçonnique.





On respecte la parole de l'autre, on ne porte pas de jugement de valeur, on ne cherche pas à avoir raison, on réfléchit ensemble, on s'écoute.







Le café ouvre sur deux textes, un 'Visiteur" et un "Maçon", chacun abordera la thème sous un aspect particulier.







Ensuite la discussion est dans la salle....