La station de Val Thorens touchée par une épidémie de rougeole

Les cas de rougeole sont en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes, a mis en garde vendredi l'Agence régionale de santé (ARS), qui évoque notamment 18 cas survenus dans la station de ski de Val Thorens en Savoie.



"Il s'agit majoritairement de jeunes adultes saisonniers résidant dans la station", a précisé l'ARS qui "recommande à tous de vérifier sa vaccination et celle de ses enfants" à la veille des premières vacances scolaires d'hiver.



Val Thorens accueille à cette époque de nombreux touristes, français et étrangers.



Dans son dernier bulletin épidémiologique consacré à la rougeole, l'organisme Santé publique France signalait une recrudescence de la maladie dans l'Hexagone depuis fin 2017, après une baisse consécutive ces 4 dernières années. En novembre 2018, elle recensait plus de 2.800 cas déclarés dans l'année, dont trois mortels.



Selon l'ARS, au 4 février 2019, en dehors du foyer épidémique de Val Thorens, 12 autres cas étaient signalés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 7 dans le Rhône, 2 dans la Drôme et un dans l'Ain, la Loire et la Haute-Savoie. Huit cas avaient été recensés dans la région en 2016, contre 45 en 2017 et 84 en 2018.