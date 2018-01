La street-culture va s’installer à l’Hotel-Dieu

Au printemps 2018, l’Hôtel-Dieu de Lyon, au cœur de la Presqu’île, accueillera l’enseigne référente de la street culture Citadium







Citadium est un concept unique proposant plus de 250 marques emblématiques ou émergeantes de l’univers de la streetculture, du lifestyle et de la mode streetwear.



L’enseigne a revisité la simple boutique pour proposer une expérience unique de rencontres d’échanges et de découvertes qui vibre au rythme des happenings culturels et musicaux.







Les visiteurs pourront découvrir un espace de 1 259m2 situé sous la grande verrière de la cour du Midi donnant sur les rues de la Barre et Bellecordière.







« Nous souhaitions ouvrir à Lyon dès le début de notre expansion hors de Paris : c’est la troisième ville de France, très dynamique, étudiante et jeune, et possédant un vrai appétit pour la mode. Cela a mis du temps car nous visions uniquement la Presqu’île. Le Grand Hôtel-Dieu était une évidence, un coup de cœur, même s’il faut composer avec plusieurs contraintes relatives aux bâtiments historiques. » explique Sophie Bocquet, directrice de Citadium.