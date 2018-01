La tempête Eleanor poursuit sa route vers le Sud-Est: 1 mort et 4 blessés graves

Un mort, quinze blessés dont quatre graves, 110.000 foyers toujours privés de courant et des domaines skiables fermés: la tempête Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, se dirigeait vers le sud du pays.



En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Selon un bilan provisoire de la Sécurité civile à 16H00, quinze personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, lors du passage de la tempête, la quatrième de la saison, qui a

entraîné plus de 4.300 interventions des pompiers.



Les quatre blessés graves sont un homme ayant chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne.