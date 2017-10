Lancement des premières démarches pour un classement du Mont-Blanc par l'Unesco

Des élus français, italiens et suisses ont signé ce mardi à Chamonix une déclaration d'intention pour lancer les

"démarches préalables" en vue d'une candidature du massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'Unesco.



Les représentants des collectivités locales et des gouvernements des trois

Etats, réunis en Conférence transfontalière, se sont "symboliquement donné la main pour garantir la préservation et une valorisation active" du massif, selon un communiqué de la structure de concertation Espace Mont-Blanc.



La déclaration d'intention signée mardi vise à engager "les démarches

préalables et nécessaires au lancement conjoint d'une procédure de classement du Massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'Unesco".



A cheval entre la France, le Valais suisse et la vallée d'Aoste italienne,

le massif du Mont Blanc culmine à 4.808 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet d'Europe occidentale.



"C'est une grande étape car des trois côtés du Mont-Blanc, on est partant

pour lancer ce gros chantier. Tous les feux sont au vert", s'est félicitée la

chargée de mission des politiques transfontalières de Chamonix, Catherine Berthet.



L'élaboration d'un cahier des charges est prévue dès le premier semestre

2018, a précisé Mme Berthet.



Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent

notamment démontrer leur valeur universelle exceptionnelle.



Le classement par l'Unesco prend "entre cinq et dix ans", rappelle la

chargée de mission.



"Une belle aventure nous attend et je remercie tous ceux qui sauront se

mobiliser pour construire en transfontalier un nouveau modèle de développement qui réponde à nos aspirations et donner à l'international une vision innovante de la relation homme-nature", résume le vice-président français de l'Espace

Mont-Blanc et maire de Chamonix, Eric Fournier.









