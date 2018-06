Laurent WAUQUIEZ en Irak aux côtés des chrétiens d’Orient, des Kurdes et des minorités persécutées

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône- Alpes, aux côtés de Philippe MEUNIER, Vice-président délégué aux Partenariats internationaux, s’est rendu en Irak les 6 et 7 juin



Objectif affiché: marquer son soutien aux communautés chrétiennes, aux minorités et aux Kurdes du pays.



L’occasion aussi sans doute pour le président de LR d’assoir sa stature à l’international



Un déplacement en tous cas qui s’inscrit dans le programme d’actions initié en direction des chrétiens d’Orient et des minorités victimes des exactions de Daech.



En Irak, la population chrétienne a perdu les deux tiers de ses effectifs en vingt ans. Des milliers de déplacés chrétiens, chiites et yézidis ont dû trouver refuge dans la province autonome du Kurdistan irakien à la suite des attaques et des tentatives de nettoyage religieux entrepris par l’Etat islamique en 2014.



Les chrétiens d’Orient, présents au Proche et au Moyen-Orient depuis l’origine même du christianisme, ainsi que les autres minorités ethniques et religieuses, en particulier les yézidis, ont été discriminés par la plupart des régimes et persécutés, torturés, ou exterminés.



Dans un contexte régional marqué par les guerres, les conflits, les tensions, et plus récemment par le terrorisme islamiste, les minorités ethniques et religieuses, notamment chrétiennes, sont contraintes de quitter leurs territoires pour d’autres régions, des pays limitrophes ou des pays plus lointains en Europe ou en Amérique du Nord.



Pourtant, les chrétiens d’Orient et les autres minorités ethniques et religieuses du Moyen-Orient expriment leur volonté et leur détermination à retourner dans leur pays d’origine, à se réinstaller dans des conditions humanitaires et sécuritaires satisfaisantes et à vivre à nouveau en paix aux côtés de toutes les autres populations.



« Par la diversité de leurs cultures et de leurs Eglises, les chrétiens d’Orient et les autres minorités participent de la richesse de cette région et jouent un rôle très important pour le monde et pour l’histoire » rappelle la Région Auvergne Rhône-Alpes.



Depuis la prise de Mossoul et de la plaine de Ninive (nord de l’Irak) par Daech à l’été 2014, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour apporter, via son Fonds d’Urgence, une aide aux populations irakiennes.



Pour ce faire, la Région s’appuie sur des organisations basées en Auvergne-Rhône-Alpes (Fondation Mérieux, Fondation Saint-Irénée), qui s’engagent aux côtés des minorités ethniques et religieuses en danger au Proche et au Moyen-Orient et réalisent des projets en leur faveur.



« Ce qui compte maintenant pour les habitants, c’est qu’ils voient l’argent arriver et les projets aboutir, commente Laurent WAUQUIEZ. La France a toujours été aux côtés de l’Irak, c’est cette continuité que je veux porter ».



La Région souhaite à présent amplifier son intervention (poursuite de l’aide d’urgence, mais aussi soutien à plus long terme, notamment dans les domaines de la reconstruction et de la formation).



Pour cette raison, la Région a lancé un Plan d’action en faveur des chrétiens d’Orient et plus largement des victimes de violences ethniques et religieuses au Proche et au Moyen-Orient, accompagné d’un fonds spécifiquement dédié à cette problématique (voté en Assemblée plénière de mars 2018).



Pour notamment encourager le retour des populations persécutées et leur assurer le meilleur avenir, Laurent WAUQUIEZ, qui a rencontré les présidents des universités de Mossoul et Ninive, a précisé plusieurs actions qui seront portées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Ainsi, aux côtés de la Fondation Mérieux, la Région nouera un partenariat avec la faculté de Médecine de l’Université de Ninive sur la construction



L’école Al Tahira gérée par les Sœurs dominicaines de Sainte Catherine de Sienne, est l’une des 5 écoles irakiennes qui seront équipées en panneaux solaires par L’Oeuvre d’Orient (L’OdO), en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée (FSI) et la société Logelis, et avec un cofinancement de la Région dans le cadre du « Plan d’action chrétiens d’Orient et autres minorités »



L’école accueille environ 1 000 enfants de diverses confessions, principalement des chrétiens syriaques, mais aussi des musulmans sunnites et des minorités shabaks (chiites).



La Fondation Mérieux est intervenue dans les camps de réfugiés et les hôpitaux d’Erbil (Irak) auprès de 600 familles chrétiennes et yézidies avec un apport de médicaments et petits équipements médicaux.



Cette action a été cofinancée par le fonds de la Région à hauteur de 15 000€, puis elle a été poursuivie par un programme de relogement de 500 familles, avec un cofinancement du même fonds à hauteur de 40 000€.



La Fondation Mérieux, soutenue aussi financièrement par la Fondation Saint-Irénée, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, la Fondation Raoul Follereau et la Fondation AnBer, a souhaité poursuivre son engagement auprès des populations déplacées chrétiennes et yézidies au Kurdistan irakien avec un projet de construction d’une école primaire et secondaire à Erbil pour permettre à 900 enfants réfugiés de reprendre une scolarité normale. Ce projet a également bénéficié d’une contribution financière de la Région à hauteur de 39 000 euros



La Région souhaite également s’engager sur plusieurs autres projets : la réhabilitation de plusieurs logements à Batnaya, village détruit à 80% par Daesh, la création d’un centre de formation à Erbil ou encore la création d’un jardin d’enfants à Karamless.



A l’occasion de ce déplacement, le président de la Région a souhaité « réaffirmer son soutien aux Kurdes, acteurs majeurs du combat contre Daech ».



Il s’est par ailleurs rendu à Mossoul à l’invitation des autorités locales. Il a enfin rencontré réfugiés et victimes de Daech au cours d’une visite du camp de déplacés « Esyan Camp » à Shekhan, dans le nord du pays.







Source: Region