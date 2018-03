Le 11e Prix Jacques Deray est attribué à L’Affaire SK1 de Frédéric Tellier avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet et Marianne Denicourt, sortie en salle le 7 janvier dernier et encore à l’affiche.



Le film retrace la traque du tueur en série Guy Georges par le jeune inspecteur de police Franck Magne. Pendant 8 ans, obsédé par cette enquête, il poursuivra l’homme que le pays retiendra comme son premier Serial Killer : SK1. Le jury a distingué ce film pour l’originalité de sa narration, sa sobriété, son réalisme et la qualité de ses interprètes.



En 2003 disparaissait Jacques Deray, cinéaste lyonnais, auteur de grands classiques du film policier tels Borsalino, Flic Story, ou encore La Piscine, vice-président de l’Institut Lumière.



Depuis 2005, l’Institut Lumière et l’Association des Amis de Jacques Deray célèbrent sa mémoire en remettant chaque année le Prix Jacques Deray, qui consacre un film policier français.



Les précédents lauréats sont Olivier Marchal pour 36, quai des Orfèvres, Jacques Audiard pour De battre mon coeur s’est arrêté, Guillaume Canet pour Ne le dis à personne, Alain Corneau pour Le Deuxième souffle, Pascal Thomas pour Le Crime est notre affaire, Michel Hazanavicius pour OSS 117 : Rio ne répond plus, Fred Cavayé pour A bout portant, Maïwenn pour Polisse, Philippe Lefebvre pour Une nuit et Jérôme Salle pour Zulu.



Cette année, la remise du Prix Jacques Deray aura lieu le samedi 7 février et sera suivie de la projection du film lauréat, en présence d’Agnès Vincent-Deray, Laurence Deray, de l’équipe du film et des membres de l’association des amis de Jacques Deray, parmi lesquels comptait le regretté Bernard Maris, alias “Oncle Bernard”, assassiné avec l’équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier.



Cette journée sera aussi l’occasion de redécouvrir un des films du cinéaste, Symphonie pour un massacre, inédit en salles depuis 40 ans.



Le jury souhaite également souligner la qualité du premier film de Cédric Jimenez, La French, dont l’évocation du cinéma de Jacques Deray l’a beaucoup touché.



L’Affaire SK1 est encore à l’affiche dans les salles lyonnaises : Pathé Cordeliers, UGC Ciné Cité Internationale, Le Méliès Caluire-et-Cuire, Alpha Charbonnières-les-Bains.