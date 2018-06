Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes labellisé Ethnopôle

Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes est labellisé Ethnopôle par le Ministère de la Culture et confirme son rôle majeur pour les patrimoines musicaux de la région



Par décision du Comité du Patrimoine Culturel Immatériel du Ministère de la Culture, le CMTRA a reçu le label “Ethnopôle” en reconnaissance de son expertise dans le domaine de la recherche et de la valorisation

de la diversité des traditions musicales de la région Auvergne Rhône-Alpes.



Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes - CMTRA - est une association régionale installée à Villeurbanne.



Créé en 1991, il œuvre à la connaissance et à la valorisation des musiques traditionnelles et du patrimoine oral de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Pionnier dans la reconnaissance des musiques de l’immigration, le CMTRA travaille en faveur du dialogue interculturel.



« Tendre l’oreille aux musiques jouées et chantées par les habitants d’une ville, d’un quartier, d’un village ou d’une région pour mieux déchiffrer les mondes dans lesquels nous vivons, c’est le pari réussi du CMTRA » souligne le centre dans un communiqué.



Depuis 25 ans, il valorise la diversité des patrimoines musicaux grâce à ses recherches historiques et ethnologiques, ses captations sonores, ses missions d’archivage et d’édition.



Accompagnateur des différents acteurs des musiques traditionnelles et des musiques du monde en Auvergne Rhône-Alpes, il contribue à leur diffusion et impulse des dynamiques collectives au sein d’un réseau d’acteurs vaste et hétérogène.



Le label Ethnopôle est attribué par le Ministère de la Culture à des institutions qui œuvrent dans les domaines de la recherche ethnologique, de la médiation scientifique et de l’action culturelle sur une thématique origi- nale.



Chaque ethnopôle est structuré par un Programme Scientifique et culturel qui lui est propre, articulant des projets de développement culturel local et régional à une réflexion d’ordre global.



Intitulé « Musiques, Territoires, Interculturalités », le label Ethnopôle du CMTRA propose des rencontres interprofessionnelles, des enquêtes collectives, des actions culturelles et éducatives et des expositions autour de la pluralité des patrimoines musicaux et des visions du monde qu’ils véhiculent.