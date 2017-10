Le Conseil d'Etat rejette un recours de partisans du Center Parcs de Roybon

Le Conseil d'État a rejeté le recours d'une communauté de communes favorable au Center Parcs de Roybon (Isère), un projet en suspens de village de vacances, objet d'une bataille judiciaire depuis plusieurs années.



"Le pourvoi de la communauté de communes de Bièvre Isère n'est pas admis", indique le Conseil d'État dans sa décision dont l'AFP a obtenu copie lundi, après une information en ce sens du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



La plus haute juridiction administrative française a ainsi refusé de se saisir de ce dossier sur le point précis évoqué par la communauté de communes.



La communauté de communes Bièvre Isère demandait au Conseil d'État

d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 2016 qui confirmait la décision rendue en première instance par le tribunal administratif de Grenoble à l'été 2015.



Au titre de la loi sur l'eau, ce dernier avait annulé l'arrêté préfectoral ayant autorisé en 2014 le projet de construction d'un Center Parcs au coeur de la forêt iséroise, porté par le groupe Pierre & Vacances.



La cour d'appel de Lyon avait pointé l'insuffisance des mesures prises pour

compenser la destruction des zones humides, "même en prenant en compte les surfaces supplémentaires invoquées en appel" par le groupe.



Celui-ci proposait la création de 58 hectares de zones humides nouvelles.



"La loi a été appliquée et c'est une très bonne nouvelle de voir que le Conseil d'État a donné raison à la cour administrative d'appel de Lyon", a réagi auprès de l'AFP Stéphane Peron, porte-parole de l'association Pour les

Chambaran sans Center Parcs (PCSCP).



"On reste néanmoins sur nos gardes",

a-t-il ajouté, craignant notamment une éventuelle "tentative de défrichement"

dans la forêt de Chambaran.



Les travaux de défrichement entamés à l'automne 2014 avaient été

interrompus quelques semaines plus tard par des militants qui occupent depuis le site.



Objet de nombreux recours depuis son lancement en 2007, le projet de

Roybon, d'un montant de 390 millions d'euros, prévoit la construction de mille cottages, commerces et restaurants autour de l'"Aquamundo", une bulle transparente maintenue à 29 degrés C, avec piscine et jacuzzi.



Ce complexe devrait permettre la création de 468 emplois équivalent temps plein.



En février 2017, Pierre & Vacances a également saisi le Conseil d'État sur

le contentieux sur l'eau. Le pourvoi n'a pas encore été examiné.