Le Danemark remporte le Bocuse d'or 2019 pour la 2e fois dans l'histoire du concours

Au terme de 5h35 d’épreuves intenses et d’une cérémonie de remise des prix empreinte d’une grande émotion, le Danemark remporte le Bocuse d’Or pour la deuxième fois, le titre tant convoité pour un chef et la gastronomie de tout un pays.



Le chef Kenneth TOFT-HANSEN, 8 ans après son coach Rasmus Kofoed, a su convaincre le jury grâce sa cuisson parfaitement maitrisée, son dressage élégant et sa créativité.



Le grand vainqueur a reçu le trophée légendaire des mains de Jérôme Bocuse, président du Bocuse d’Or, aux côtés de Mathew Peters, président du jury, à l’issue d’une cérémonie de remise des prix empreinte d’une émotion décuplée et d’un vibrant hommage à Paul Bocuse, qui nous quittait il y a un an.



La France termine à la 6e place.