Le Festival d'animation d'Annecy signe une charte pour la parité

Après le Festival de Cannes, le Festival du

film d'animation d'Annecy a signé mardi soir une charte en faveur de la parité hommes-femmes dans les festivals de cinéma, initiée par le collectif français 5050 pour 2020.



A travers cette charte, le Festival s'engage à "rendre transparente la liste des membres des comités de sélection et programmateurs", afin "d'écarter toute suspicion de manque de diversité et de parité", selon le texte signé par

Patrick Eveno, directeur de Citia, la structure qui organise le Festival.



En signant cette charte, le Festival s'engage aussi à établir des statistiques en fonction du sexe, "notamment quant au nombre de films soumis à sélection" pour "accompagner le mouvement avec des données certaines", indique le Festival dans un communiqué.



Enfin, la charte demande aussi "un calendrier de transformation des instances dirigeantes des Festivals pour parvenir à la parfaite parité dans le délai du mandat actuel de ces instances".



"Dans la continuité de notre engagement, celui de notre structure, Citia, celui du Festival et du Mifa (Marché international du film d'animation), nous avons souhaité affirmer plus encore notre volonté de contribuer à la

parité au sein de notre institution", a indiqué Patrick Eveno.



Cette année, seulement 20% des longs métrages en sélection officielle à Annecy sont réalisés ou co-réalisés par des femmes, selon les données communiquées par le Festival.



Ce chiffre atteint 46% pour les courts métrages et les films de fin d'études.



Sur les 740 films primés à Annecy depuis1960, seuls 20% ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes.



Le Mifa, qui se déroule parallèlement au Festival, a décidé d'accorder son prix cette année à l'association Women in Animation, qui s'efforce de promouvoir la place des femmes dans l'animation et de mettre fin aux

discimininations.



Créé à l'initiative de l'association Le Deuxième regard, le collectif 5050 pour 2020 (pour une parité femmes-hommes en 2020) est composé d'environ 300 personnalités du cinéma français, dont les réalisateurs Tonie Marshall et Bertrand Bonello ou les actrices Adèle Haenel et Léa Seydoux.



Le Festival de Cannes avait été en mai le premier signataire de cette charte.





Avec AFP