Le Parlement Britannique rejette l'accord de sortie sur le Brexit avec l'union Européenne

Sauf surprise, on s'achemine donc vers un hard-brexit à la fin mars. Reste à savoir comment les choses vont se passer dans quelques mois ? Retour des frontières, des formalités douanières ?



"J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé", a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ajoutant "prendre note avec regret du vote britannique".



Il a précisé que même si la Commission ne voulait pas d'un divorce sans accord, l'exécutif européen allait "continuer à préparer son travail de solution d'urgence pour être certain que l'UE est totalement préparée" aux conséquences d'un Brexit brutal.







C'est officiel le Parlement Britannique vient de rejeter l'accord de sortie sur le Brexit avec l'Union Européenne : 202 voix pour l'accord et 432 voix contre l'accord.