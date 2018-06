Le SYTRAL dévoile son plan Avenir Métro

Lancé dans le plan de mandat 2015-2020 du SYTRAL qui prévoit 1,2 milliard d’euros d’investissement, le programme Avenir Métro a pour objectifs de répondre à la hausse de fréquentation du métro (+20%

depuis 2010) et de garantir la pérennité des équipements et des matériels roulants.



A l’horizon 2023, ce projet budgété à 430 millions d’euros, permettra d’augmenter la capacité aux heures de pointe de +50% sur la ligne B, +28% sur la ligne D et +12% sur la ligne A.



Afin de répondre aux objectifs d’augmentation de capacité, le matériel roulant de la ligne A sera progressivement renforcé dès 2020 avec l’utilisation de rames existantes, issues dela ligne B. Dès 2021, sur la ligne A, l’augmentation de l’offre aux heures de pointe atteindra 12%.



Les travaux de rénovation de rames de la ligne A, qui permettront de prolonger la durée de vie de 10

ans, démarrent en 2020.



Le SYTRAL prévoit le renouvellement de l’ensemble du matériel roulant sur la ligne B et son automatisation

intégrale. 30 nouvelles rames Alstom de 2 voitures communicantes, entièrement accessibles,

climatisées et bénéficiant des dernières avancées technologiques, ont été acquises par le SYTRAL.

D’une longueur identique à celle des rames de la ligne D (36 mètres), chaque rame pourra transporter jusqu'à 325 passagers. Eco-conçues, elles seront notamment dotées d'un système d'éclairage LED et de dispositifs optimisés de récupération de l’énergie de freinage.



Les premières nouvelles rames circuleront en essais sur les lignes A et B dès la fin 2019.

En 2020, les rames existantes seront progressivement remplacées par ces nouvelles rames, exploitées en pilotage automatique sans conducteur, pour obtenir un parc de 18 nouvelles rames fin 2020 et une augmentation de l’offre de l’ordre de 30%.



En 2021, 4 nouvelles rames viendront renforcer le parc. Des configurations en « trains longs » (2 rames

accouplées pouvant accueillir 650 passagers) seront mises en circulation aux heures de pointe.



En 2023, le parc sera renforcé avec 8 nouvelles rames supplémentaires en lien avec la mise en service

de l’extension de la ligne vers Saint-Genis-Laval–Hôpitaux-Sud.



Fin 2023, sur la ligne B, l’augmentation de l’offre aux heures de pointe atteindra +50% par rapport à 2014.



Pour la Ligne C, les travaux de rénovation des 5 rames de la ligne C, qui permettront de prolonger leur durée de vie de 10 ans, démarrent fin 2018.



Sur la ligne D, en 2020, 2 à 3 rames supplémentaires seront mises en service durant les heures de pointe, offrant une fréquence à 1’30 et une capacité supplémentaire de 17%.



En 2023, le parc de la ligne D sera renforcé avec 10 nouvelles rames, identiques à celles de la ligne B et le système de pilotage automatique sans conducteur remplacé.



Des « trains longs » de 72 mètres, composés de 4 voitures seront également mis en circulation durant les heures de pointe permettant d’augmenter l’offre de 20%.



A partir de 2019, le SYTRAL offrira aux voyageurs du métro un accès en continu à la 3G/4G dans l’ensemble du réseau souterrain : les stations, les rames et les tunnels des 4 lignes de métro et du funiculaire.



Le système géo-localisé d’information dynamique des voyageurs, déployé sur 118 panneaux sur le

réseau de transport souterrain, permet aux usagers de connaître en temps réel le temps d’attente avant le passage des 2 prochaines rames, les éventuelles perturbations sur leur parcours ainsi que les prévisions de reprise.



En 2014, le SYTRAL a déjà lancé i-TCL: véritable chaine de télévision du réseau qui délivre des informations

pertinentes, utiles, pratiques et ludiques, ainsi que des informations en temps réel.



Ce système d’affichage dynamique innovant aujourd’hui déployé sur plus de 1500 écrans dans les trolleybus, tramways, les principales stations de métro et agences commerciales, est visible par 800 000 voyageurs quotidiens