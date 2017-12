Le Secours Populaire recherche des bénévoles pour sa campagne "Pères noël verts"

La fédération du Rhône du Secours populaire recherche des bénévoles pour les stands de paquets cadeaux



Les fêtes de fin d’année approchent et la campagne des Pères noël verts est lancée



Le Secours populaire invite chacun à soutenir cette grande campagne de Noël à l’occasion des initiatives organisées qui permettent de récolter des fonds (paquets cadeaux, stand de vin chaud, collectes de jouets etc.).



L’ensemble de ces initiatives permet aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.



Pendant tout le mois de décembre, sept jours sur sept, des dizaines de bénévoles se relaieront à la Fnac Part-dieu et au BHV Part-dieu pour emballer les cadeaux de Noël des clients, en échange d’une participation volontaire.



Il manque encore de nombreux bénévoles...Les personnes intéressées peuvent contacter le Secours Populaire par mail flore.darroux@spf69.org, ou par téléphone au 04 72 77 87 70