Le Velo'V 2ème génération est en selle

La Métropole avait lancé fin 2015 un appel d'offres pour renouveler le

marché global comprenant le mobilier urbain et les vélos en libre service,

disponibles à Lyon depuis 2005.



Le chiffre d'affaires prévisionnel de ce

marché est évalué à 378 millions d'euros sur quinze ans.



JCDecaux reversera à la Métropole une redevance nette de 21 millions

d'euros.



JCDecaux, qui a perdu en avril l'exploitation des Vélib' parisiens au

profit de Smoove, a été le seul à déposer une offre.



Clear Channel avait candidaté mais n'avait finalement pas déposé d'offre,

tandis que la PME de Montpellier, Smoove, a vu son offre rejetée car jugée "incomplète" par la Métropole.



Smoove, qui dispose d'un bureau d’étude et d’ingénierie à Oullins près de Lyon, avait contesté devant la justice cette décision et a été débouté.



Le Grand Lyon dispose de 770 kilomètres de pistes cyclables, a

souligné le président de la Métropole David Kimelfeld, en assurant que

"l'objectif de 1.000 km en 2020" sera "tenu".



Les élus de la Métropole de Lyon ont adopté ce lundi soir la délibéraion concernant le mobilier urbain supports d'information et les services de mobilité (Vélo'v).



Le texte a été voté par la quasi-totalité des groupes à l'exception du groupe communiste et du Gram qui se sont abstenus.



Avec AFP