Le Vœu des Échevins n’aura pas la bénédiction d’Elliott Aubin

Adjoint à la Maire du 1er Arrondissement de Lyon, l’élu France Insoumise Elliott Aubin dénonce la participation d'élus à la cérémonie religieuse du vœu des échevins



Cette cérémonie se tient chaque année le 8 septembre sur l’esplanade de Fourvière ...ce sera donc samedi prochain



Cérémonie durant laquelle le Maire de Lyon remet un écu en or à l’archevêque de Lyon, le Cardinal Barbarin, pour le remercier de bénir la Ville de Lyon. Pour Eliott Aubin, ce geste symbolise « la soumission du politique au religieux ».



Pour l’élu FI « cet acte ne respecte en aucun cas le principe de laïcité, car la loi du 9 décembre 1905 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »



Elliott Aubin réfute l'argument de la tradition et souligne que certains maires comme Édouard Herriot avaient refusé d'y participer.



L'année dernière, un collectif composé d’associations laïques appelait à se rassembler devant le parvis de Fourvière pour interpeler les élus présents. Un nouvel appel est lancé cette année



« La laïcité est notre bien commun, préservons la des comportements électoralistes ! » conclut Elliott Aubin dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère



En 2017, le Vœu des Échevins avait vu la participation de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur et des Cultes. La présence de l’ancien maire de Lyon n’est pas annoncée cette année.