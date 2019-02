Le début du Cours Lafayette bientôt interdit aux voitures

Le cours Lafayette, du pont Lafayette jusqu’au cours Garibaldi, sera d’ici un mois, complètement interdit aux voitures. D'ici une semaine, des aménagements seront opérés sur le Carrefour Sarrail / Augagneur afin de sécuriser les cheminements piétons et faciliter l’accès des bus.



Une fois les travaux terminés, le carrefour ne sera donc plus du tout accessible aux automobilistes. Seuls les bus TCL, qui transportent un peu plus de 100.000 voyageurs chaque jour, et les vélos pourront s’engager sur ce tronçon du cours Lafayette.



Les travaux d'aménagement du début du cours Lafayette s'achèveront au mois de mars selon les dernières informations communiqués par le Sytral.



Les autres véhicules devront à terme se rabattre sur la rue de Bonnel pour gagner le quartier de la Part-Dieu.



L’objectif étant d'éviter que les usagers des transports en commun ne se retrouvent coincés dans les embouteillages lorsqu’ils circulent à bord des lignes concernées.



Les élus des 3e et 6e arrondissements déplorent le manque de concertation d'une telle mesure qui risque d'être bien impopulaire chez les automobilistes.