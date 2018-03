Le derby interrompu sept minutes à cause de fumigènes

Le derby entre l'AS-Saint-Etienne et l'OL a été interrompu pendant sept minutes à cause de nombreux fumigènes allumés à Geoffroy-Guichard en début de match, ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1.



L'arbitre Clément Turpin a arrêté la partie juste après le coup d'envoi à

cause de la fumée. Le match a finalement pu reprendre rapidement mais l'AS-Saint-Etienne, régulièrement sanctionné l'an passé pour des faits similaires, s'expose à une nouvelle sanction de la commission de discipline de la Ligue pour ces fumigènes.