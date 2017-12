Le journaliste lyonnais Stéphane Bern dit stop aux cages

L214 rend publiques ce lundi de nouvelles images alarmantes d’un élevage de poules en batterie situé dans les Côtes-d’Armor.



Cet élevage fournit des œufs pour la fabrication de produits transformés, ainsi que pour la marque Matines (oeufs vendus en supermarchés).



L'association lyonnaise porte plainte pour mauvais traitement contre l'élevage auprès du TGI de Saint-Malo et introduira un recours en responsabilité contre l'État pour manquement à sa mission de contrôle de l'application de la réglementation.



Dans le même temps, le présentateur Stéphane Bern s’associe à L214 en invitant, dans une vidéo, les citoyens à signer la pétition adressée au Président de la République.



Les images de cet élevage, situé dans les Côtes-d’Armor, montrent des animaux dans un état désastreux et des conditions d’élevage déplorables :

hangar sale et mal entretenu, cages non-conformes à la réglementation, poules déplumées, cadavres, dont certains en putréfaction.



"Parmi les non-conformités relevées dans les cages, certains aménagements obligatoires depuis 2012 sont totalement absents : aucune litière à disposition et des “nids” au sol entièrement grillagés" relève L214.



L214 initie ce jour une pétition adressée au Président de la République Emmanuel Macron, demandant l’interdiction de l’élevage des poules en cage.



Un sondage OpinionWay indiquait déjà, en 2014, que 90 % des Français étaient favorables à l’interdiction de l’élevage en cage.



Par ailleurs, le nombre d’entreprises du secteur alimentaire engagées à cesser de s’approvisionner auprès d’élevages en batterie ne cesse d’augmenter, "amorçant un véritable tournant pour les élevages en France".



C’est le cas de la quasi-totalité de la grande distribution, engagée à date butoir (2020 ou 2025), ainsi que de nombreuses entreprises de renom telles que Sodexo, Elior, Panzani, Pasquier, Flunch, Pierre Martinet ou encore Nestlé.





Source L214