Le local du PCF de la Croix-Rousse a été une nouvelle fois saccagé

Cette nuit, le local du PCF de la Croix Rousse – le Grain de Sel - a de nouveau été saccagé. Pour la 2e fois cette année, toutes les vitres ont été brisées, minutieusement, par un groupe d'individus « encapuchonnés » et munis de battes de baseball.

"Dans un contexte politique où nombre de citoyens, ulcérés par les décisions ultra-libérales du Gouvernement et de Macron, expriment, samedi après samedi, leur exigence de justice sociale et d'un véritable partage des richesses, nous ne nous étonnons donc pas d'être une fois de plus la cible des militants de la haine au service du pouvoir !" pouvait-on lire dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon1ère.

Le PCF réitère sa demande de voir la Ville de Lyon et son « nouveau Maire » agir avec fermeté et efficacité contre les groupuscules identitaires qui ont fait de Lyon leur laboratoire.

Le parti appelle à un rassemblement de soutien mais aussi de résistance à l'extrême Droite ce SAMEDI 29 DECEMBRE à 18h30 devant le local. Toutes les organisations syndicales et de gauche pourront y prendre la parole. Le Parti Communiste sera représenté par Cécile CUKIERMAN, sénatrice de la Loire et porte-parole nationale du PCF ainsi que par Raphaël DEBÛ, secrétaire départemental du PCF Rhône et Aline Guitard, secrétaire de la section PCF Lyon.