Le local du PCF sur les pentes vandalisé ce week-end

Le local de l’Association des Amis du Grain de Sel, siège du PCF Croix-Rousse, a été l’objet d’une violente attaque dans la nuit de samedi à dimanche: 10 vitres ont été brisées.



"Ce qui pourrait apparaître comme un acte de simple vandalisme revêt une coloration politique évidente... estime le Parti Communiste. Le local du PCF a été le seul visé dans la rue Colomès et le quartier des Pentes…



"Nous considérons que cette agression fait partie des nombreuses violences et intimidations auxquelles nos militants comme tous les progressistes de cette Ville sont confrontés quotidiennement ces dernières années"



"L’existence à Lyon de locauxestampillés « extrême-droite », « identitaires » ou « GUD » et la passivité de la Mairiedepuis de nombreuses années face aux exactions commises par les militants de ces

groupuscules, ont fait de notre Ville un laboratoire des idées les plus extrémistes ! Cette situation n’est plus acceptable !" souligne Aline Guitard dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"Ce n’est pas la première fois que les locaux ou les militants du PCF sont lacible de telles agressions ces dernières années...Chaque vitrine brisée, chaque militant agressé verbalement ou physiquement, seront

autant de motivation pour les communistes lyonnais à continuer la lutte au quotidien".



Le PCF exige du Maire de Lyon et de son exécutif qu’ils "cessent de fermer les yeux comme l’actuel Ministre de l’Intérieur l’a fait durant trop d’années et qu’ils prennent enfin des mesures pour faire cesser lesviolences envers les progressistes de notre Ville, qui doit rester capitale de la Résistance et non fer de lance de la bête immonde".



Une manifestation de soutien est programmé devant le local du PCF Croix-Rousse ce lundi à 18h30