Le maire PCF de Firminy renvoyé en correctionnelle pour agression sexuelle

Le maire de Firminy (Loire), Marc Petit (PCF), comparaitra devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 24 janvier pour agression sexuelle.



Le parquet de Saint-Etienne a précisé que la convocation a été remise ce jour à l'intéressé.



En juin, lors d'une confrontation avec son accusatrice dans les locaux de la police judiciaire, le maire de l'agglomération stéphanoise, aujourd'hui âgé de 51 ans, avait nié l'agression dont il est accusé par une employée du conseil départemental du Puy-de-Dôme.



Les faits se seraient déroulés en juillet 2016, lors d'une réunion de l'Unesco au Palais des congrès d'Istanbul, dans le contexte agité d'une tentative de coup d'Etat.



La plaignante, qui avait déposé plainte à son retour en France, accuse l'élu de l'avoir conduite dans un endroit isolé du centre de congrès "pour tenter de l'embrasser et lui caresser un sein", a déclaré son avocate,

Me Anne Paccard. En retour, sa cliente l'aurait giflé.



Les deux protagonistes se trouvaient à Istanbul alors que l'Unesco examinait les candidatures au patrimoine mondial de la chaîne des Puys d'Auvergne et de l'oeuvre du Corbusier.



Ville ouvrière de 18.000 habitants, Firminy compte plusieurs oeuvres du célèbre architecte franco-suisse.