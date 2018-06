Le maire de Saint-Etienne "stupéfait" de l'annulation de son RDV avec Collomb

Le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau s'est dit mardi "stupéfait" de l'annulation sans explication de son premier rendez-vous place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur Gérard

Collomb, prévu le lendemain pour parler budget et sécurité.



"C'est avec stupéfaction que j'apprends que le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Gérard Collomb, vient d'annuler le rendez-vous que nous devions avoir mercredi (...) pour évoquer les sujets d'actualité liés à

la sécurité et à la contractualisation", s'indigne dans un communiqué G. Perdriau, qui préside aussi la métropole de Saint-Etienne.



Pour celui qui se dit prêt à mener la fronde des élus contre l'encadrement par l'Etat de l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, "visiblement au plus haut sommet de l'Etat, il y a des vérités liées à la réalité de ce que vivent nos concitoyens et les élus de terrain, que l'on ne souhaite pas

entendre".



Il s'agit, selon Gaël Perdriau, du "combat difficile, mais juste (...) de tous ceux qui ne souhaitent pas se plier aux oukases du président de la République".



L'entourage du ministre de l'Intérieur a confirmé auprès de l'AFP l'annulation du rendez-vous mais n'a pas souhaité commenter dans le détail, les propos de l'élu stéphanois.



"Gérard Collomb est profondément attaché au dialogue qu'il a noué avec les élus de nos territoires, quelles que soient leurs opinions ou doléances, encore doivent-elles être portées avec respect et une élémentaire courtoisie républicaine que l'immense majorité des collègues de monsieur Perdriau observe lorsqu'ils souhaitent échanger avec des membres du gouvernement", a-t-on

cependant souligné de même source.



Lundi soir, le président du Conseil départemental de la Côte d'Or, François

Sauvadet (UDI) annonçait de son côté qu'il ne signerait pas le contrat de maîtrise de la dépense locale qui, selon lui, "foule du pied le principe constitutionnel de libre-administration des collectivités locales et

réintroduit clairement une forme de tutelle financière et politique".



L'Etat veut imposer un projet de contractualisation aux régions, départements et agglomérations de plus de 100.000 habitants qui limite pendant trois ans à 1,2% la hausse annuelle de leurs dépenses de fonctionnement.



A l'occasion de son premier tête-à-tête avec le ministre de l'Intérieur depuis l'entrée au gouvernement de l'ancien maire PS de Lyon (devenu En marche), Gaël Perdriau, coprésident de la commission sécurité de l'association France urbaine, devait également évoquer le sujet polémique de la poursuite de

l'usage des caméras mobiles au sein des polices municipales.



G. Perdriau a refusé de suspendre leur utilisation dans sa ville, ce qui a conduit le préfet de la Loire à effectuer un signalement au procureur de la République de Saint-Etienne.





