Le métro lyonnais: histoire et perspectives

Le 2 mai 1978, Lyon inaugure des lignes A et B du métro. Mais le vrai lancement du métro, c'est en 1974, lorsqu'est lancée la ligne C qui dessert alors le cort tronçon entre les Terreaux et la Croix-Rousse (pas suffisant pour le considérer comme un vrai réseau de métro



En 1981, le premier prolongement du métro B à Jean Macé, alors qu'au départ la ligne faisait son terminus à Part-Dieu



En 1984, c'est le métro C qui est prolongé à Cuire



En 1991 la mise en service de la ligne D est synonyme d'innovation technologique. Le système Maggaly permet une circulation sans chauffeur.



En 2011, c'est à l'intérieur des rames qu'il faut chercher la nouveauté avec un nouvel aménagement dit « à l’anglaise » Fini les larges sièges qui occupent toute la rame. Les places assises sont moins nombreuses, ce qui permet d'augmenter la capacité des rames.



En 2013 le métro B est prolongé à Gare d’Oullins, après avoir été déjà prolongé jusqu'à Gerland pour la coupe du Monde de football en 1998



Le réseau métro est aujourd’hui accessible à 100%: le dernier ascenceur a été ouvert à Ampère dans une station très petite et donc difficile d'accès.



La dernière rame orange est partie il y a quelques jours pour sa grande révision



2019 verra la mise en service de la 4G sur le réseau souterrain, l'arrivée des 4 premières nouvelles rames climatisées sur la ligne B, l'allongement des horaires d’ouverture du métro les vendredis et samedis jusqu’à 2h du mati



C'est en 2023 que sera normalement mis en service le futur prolongement de la ligne B du métro vers Lyon Sud.