Le monastère royal de Brou élu grand site historique et patrimonial

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué les résultats de l'élection des grands sites régionaux...



Le monastère royal de Brou a été élu par les internautes et rejoint le réseau des Grands sites historiques et patrimoniaux de la Région



C'est une nouvelle fierté pour le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse qui ensemble gèrent, conservent et promeuvent le monument.



La Maison des enfants d'Izieu, le Fort l'Ecluse de Léaz et le Château de Voltaire à Ferney, des sites majeurs du département, concouraient également.



"Cette victoire n'aurait pu avoir lieu sans la mobilisation des agents du monument, de la ville et de la communauté d'agglomération, de formidables ambassadeurs pour le monastère. Ce sont aussi tous les acteurs culturels, touristiques, associatifs, les partenaires du monument, les burgiens et burgiennes, les habitants de l'agglomération et bien au-delà, qui se sont rassemblés autour de Brou grâce notamment aux réseaux sociaux" souligne l'équipe qui gère le Monastère .



La Région renforcera son action en faveur du développement culturel et touristique du monument, avec des projets éducatifs spécifiques à destination des lycéens et des apprentis.



Brou profitera aussi d'une communication renforcée tant de la Région que du Comité régional de tourisme.



Une aide d'autant plus précieuse pour 2018, une année faste pour le monument.



Début mai, pour la première fois de son histoire, le monastère royal de Brou retrouvera le trésor disparu légué par sa fondatrice, Marguerite d'Autriche, en réunissant des œuvres des plus grands « primitifs flamands. »



Quelques semaines plus tard, seront inaugurés un parcours de visite entièrement revu accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l'installation d'un ascenseur, et les appartements de Marguerite d'Autriche, ouverts pour la première fois au public.



C'est l'aboutissement de 20 ans de travaux et d'aménagements. Le monastère royal de Brou entrera véritablement dans une nouvelle ère, poursuivant ainsi son développement comme haut lieu du patrimoine culturel et touristique en région, en France et en Europe.



Photos : © Philippe Berthé