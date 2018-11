Le mouvement de grève dans le métro se poursuit au TCL pour ce vendredi 16 novembre. Prévisions de trafic

ETAT DU TRAFIC POUR LE VENDREDI 16 NOVEMBRE



En raison d’un mouvement social concernant le métro, le réseau TCL sera perturbé le vendredi 16 novembre :



MATIN



Les lignes A, B, C et D circuleront normalement Les lignes de funiculaire F1 et F2 circuleront normalement



SOIREE



Les lignes A et B circuleront normalement La ligne C ne circulera pas entre 18h30 et 20h15 La ligne D ne circulera pas entre 18h40 et 20h15 : des bus relais circuleront entre Gare de Vaise et Grange Blanche Les lignes de funiculaire F1 et F2 ne circuleront pas entre 18h50 et 20h15



NUIT



La ligne A ne circulera plus à partir de : - 22h05 dernier départ de Perrache - 22h10 dernier départ de Vaulx en Velin La Soie La ligne B ne circulera plus à partir de : - 22h08 dernier départ de Charpennes - 22h10 dernier départ d’Oullins Gare La ligne C ne circulera plus à partir de 22h15 – dernier départ d’Hôtel de Ville La ligne D ne circulera plus à partir de 22h15 – derniers départ de Gare de Vaise et Gare de Vénissieux.



La ligne F1 ne circulera plus à partir de 22h36 – dernier départ de St-Just.



Plus d'infos sur le site tcl.fr