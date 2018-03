Le mystérieux assassinat de deux Congolais revient aux assises de l'Isère

Plus de quinze ans après les faits, l'assassinat de deux Congolais à Chasse-sur-Rhône (Isère) en 2000 revient jeudi devant la cour d'assises de l'Isère, qui doit juger le dernier complice présumé de cette nébuleuse affaire.



Au terme d'un premier procès en février 2015, les jurés avaient condamné

l'homme d'affaires belge Benoît Chatel, absent, à 20 ans de réclusion, en

acquittant son ancien associé, l'architecte d'intérieur monégasque Alain

Deverini.



Faute d'avocat, hospitalisé lors de la première audience, l'Italien Domenico Cocco, 63 ans, n'avait pu être jugé. C'est son procès qui se tient

jusqu'à vendredi à Grenoble.



L'affaire débute le 29 décembre 2000 quand un Renault Scenic est découvert

en flammes, frein à main serré, dans un champ de maïs fauché à

Chasse-sur-Rhône. A l'intérieur, deux hommes tués de deux balles dans la tête et le cou.



Après analyse ADN, les victimes se révèleront être Philémon Naluhwindja,

chef Maï Maï d'une tribu de la province du Kivu en République démocratique du Congo (RDC), et Aimé-Noël Atembina, conseiller militaire du gouvernement

congolais à l'époque de Mobutu.



Dès le départ, les enquêteurs vont être happés par le contexte géopolitique

de cette affaire, survenue deux semaines avant l'assassinat du président de la

RDC Laurent-Désiré Kabila.



Trafic d'uranium, trafic d'or, barbouzerie des services secrets français ou

congolais: de nombreuses pistes ont été explorées pendant les dix ans de

l'enquête, mais les meurtriers n'ont jamais été retrouvés.



Un "Titanic judiciaire" critiqué tant par les avocats de la défense que par

ceux des parties civiles, qui ont cru un temps que l'affaire se solderait par

un non-lieu.



Finalement, seuls trois complices présumés ont été poursuivis, dont un a

été acquitté au terme du premier procès alors que l'autre serait mort. Selon

un certificat reçu par la justice française quelques mois après sa condamnation à Grenoble, Benoît Chatel serait en effet décédé d'un infarctus à Mexico le 14 juillet 2013, deux ans avant l'audience.



"Personne n'y croit", souligne Me Solène Rayon, nouvelle avocate de

Domenico Cocco.



Après sa mise en examen, Chatel, informateur de la police et des services

secrets, n'avait cessé de voyager en dépit d'un contrôle judiciaire qui le lui

interdisait. La dernière trace qu'il a laissée est une photo d'avril 2012 le

montrant en RDC aux côtés d'hommes d'affaires et d'un ancien ministre.



Selon la thèse retenue par l'accusation, Chatel, Deverini et Cocco auraient

voulu éliminer les deux victimes, des "putschistes" supposés, afin de protéger

leurs affaires en RDC. Chatel aurait ainsi donné rendez-vous aux deux victimes à la gare de Lyon Part-Dieu en leur promettant une importante somme d'argent pour financer un coup d'État. Mais c'est Domenico Cocco et deux "Maghrébins" de Vénissieux - jamais identifiés - qui se seraient rendus sur place pour les abattre.



Cocco, présenté comme proche du milieu, s'était aussi chargé de recruter

ces deux tueurs pour "exécuter un contrat" moyennant 200.000 francs (30.500 euros), selon l'accusation. Ceux-ci n'ont jamais été retrouvés.



Le téléphone portable de l'Italien a d'ailleurs déclenché des bornes, non

loin du lieu des faits, le jour du crime. Mais "il a toujours clamé son

innocence", assure son avocate.



Père de six enfants, dont trois non reconnus, sans occupation connue,

Domenico Cocco a été cité dans des affaires de trafic de stupéfiants en

Belgique et de proxénétisme en Italie et en France. Il a survécu à un

règlement de comptes dans le Var, recevant deux balles de calibre 11,43 mm.



"Ce que les parties civiles attendent, c'est qu'il dise qui sont ces

Maghrébins et qui l'avait chargé de les trouver", tonne Me Jean-Baudouin

Kakela Shibaba, avocat des familles des victimes. Sans trop y croire: "ça va

encore être des dénégations, on ne saura jamais qui a tué ces gens".







