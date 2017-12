Le plan hydrogène d'Auvergne-Rhône-Alpes obtient un financement européen

Le plan d'Auvergne-Rhône-Alpes pour favoriser l'utilisation de l'hydrogène comme carburant va bénéficier d'un financement européen, a annoncé mercredi la région.



Le programme régional "Zero Emission Valley" (ZEV) a été retenu dans le

cadre de l'appel à projets européen +Blending Call 2017+.



La région espère devenir "le leader de la mobilité hydrogène en Europe en

accélérant le déploiement de véhicules à pile à combustible et de stations à

hydrogène" sur son territoire, souligne-t-elle dans un communiqué.



Ce projet représente un budget de 70 millions d'euros sur dix ans, dont

10,1 millions d'euros de fonds européens.



La Région Auvergne-Rhône-Alpes

investira pour sa part "15 millions d'euros, sous forme de subventions et/ou de prise de participation".



Ce partenariat public-privé intègre également des industriels comme

Michelin et Engie.



Ce programme ZEV prévoit la mise en service d'un millier de voitures à pile

à combustible zéro émission, ainsi que vingt stations de recharge à hydrogène

et quinze électrolyseurs pour produire de l'hydrogène sans émettre de CO2.



"Les premières actions économiques et réalisations de stations à hydrogène

se concrétiseront dès la fin 2018", souligne la Région.





Avec AFP