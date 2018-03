Le premier ministre à Lyon vendredi pour un hommage à Jean Moulin

A l’occasion du 70e anniversaire de l’arrestation de Jean Moulin, le Premier ministre rendra hommage à son courage et à son engagement.



Jean-Marc Ayrault rappellera son œuvre et celle de ses compagnons d’armes : l’unité de la Résistance et la création du CNR, dont les valeurs continuent d’inspirer notre modèle social et républicain.



L’ancienne prison de Montluc, où le Premier ministre prononcera son discours, témoigne de manière poignante de ce qu’a été l’occupation allemande. C’est là que Jean Moulin et les responsables de la Résistance arrêtés avec lui furent transférés et torturés, par Klaus Barbie et les hommes de la Gestapo.



C’est là que furent détenus les enfants d’Izieu et plus de 8000 victimes des persécutions nazies, dont beaucoup sont mortes en déportation. Le Mémorial de Montluc rend hommage à leur mémoire.



Le Premier ministre sera accompagné de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du Gouvernement, Kader Arif, ministre délégué chargé des Anciens Combattants, et de Jean-Pierre Azéma et Paul Veyne, historiens.



Dépôt de gerbe devant le Mémorial Jean Moulin à caluire à 9H. Visite de la Maison du docteur Dugoujon, lieu de l’arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943. puis, à 10h00, la visite du fort Montluc, où Jean Moulin fut emprisonné après son arrestation à Caluire.



Jean-Marc Ayrault prononcera ensuite un discours devant le mémorial Jean Moulin du fort Montluc.