Le site d'information Mediacités lève 430.000 euros pour se développer

Le site d'information Mediacités, présent à Lyon, Lille, Toulouse et Nantes, a levé 430.000 euros pour financer sa croissance.



"Le capital de Mediacités se répartit désormais de la façon suivante: 65 % pour les 8 associés-fondateurs ; 31 % pour 29 nouveaux actionnaires, dont deux entreprises de presse indépendantes (Mediapart et Indigo Publications) ; 4% pour la Société des Amis de Mediacités, qui réunit 55 personnes", précise le site en ligne d'investigation locale dans un communiqué, ajoutant que cette levée de fonds a dépassé "l'objectif initial de 350.000 euros".



"Cette configuration est idéale pour préserver notre indépendance puisque aucun actionnaire +extérieur+ ne dispose de plus de 5,2 % de notre capital", se félicite-t-il.



Mediacités, dont la première implantation, à Lille, date de décembre 2016, ambitionne "d'être présente dans dix métropoles dans les trois ans".



En 2017, Mediacités a ouvert successivement des antennes à Lyon, Toulouse et Nantes.



En cumul, le site, qui emploie une soixantaine de pigistes, assure totaliser "deux millions de pages vues, 814.000 visiteurs uniques, 10.500

abonnés découverte 24h gratuites et 1.700 abonnements payants".



L'opération a été menée avec le concours de la société de financement participatif Happy Capital et d'Alexis Joulié, président-fondateur de Venturistic.