Lelandais: des familles de disparus veulent savoir s'il est impliqué

Onze familles de personnes disparues se étaient réunies pour la première fois ce jeudi à Lyon afin d'échanger des informations sur leurs proches et essayer de "savoir" s'ils ont pu croiser le parcours de l'ex-militaire Nordahl Lelandais.







Venues de l'Isère, des deux Savoie et de la Drôme, elles se sont retrouvées discrètement à la mairie du 3e arrondissement à l'initiative de l'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD) dont elles font partie.







"Ces familles n'accusent pas Lelandais, c'est très clair. Elles veulent simplement que des investigations soient faites pour fermer cette porte-là et être rassurées que tout a été fait pour retrouver leurs proches disparus", a déclaré à l'issue de la réunion Bernard Valézy, président de l'ARPD.







"Certaines affaires ont été abandonnées, classées. Nous demandons qu'elles ressortent", a-t-il ajouté, se félicitant de la réouverture récente de quatre dossiers par le parquet de Grenoble.







"Il y a un pas qui s'est fait et une porte qui s'ouvre. On saisit l'opportunité de pouvoir parler de Malik et de savoir ce qui lui est arrivé surtout", a déclaré Dalila Boutvillain, 41 ans, dont le frère trentenaire a disparu en mai 2012 à Echirolles (Isère).







"M. Lelandais vit en Savoie (à Domessin), à quelques kilomètres de l'Isère. On va explorer son parcours", a ajouté la jeune femme, précisant que l'enquête jusque là classée, était désormais entre les mains de la police judiciaire de Grenoble.







"Aucun élément ne permet" d'établir une responsabilité de Nordahl Lelandais dans ces dossiers "mais (il n'y a) aucun élément qui permet de l'exclure non plus", a précisé le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat.







"Il faut qu'on sache. On ne peut plus vivre comme ça. C'est éprouvant, c'est des souffrances au quotidien", a pour sa part indiqué Marie-France Fiorello, dont le fils Adrien, 22 ans, s'est volatilisé à Firminy (Loire) en octobre 2010 et pour lequel l'enquête est restée ouverte.







Le portable de l'étudiant a "borné" à Chambéry où Nordahl Lelandais avait alors un élevage canin.







"On pense qu'on s'attendra au pire mais on doit savoir", a souligné Mme Fiorello, venue avec son mari.







"Est-ce que Lelandais y est pour quelque chose dans la disparition de mon fils (ndlr: Stéphane, 33 ans, disparu en 2012 à Bourg d'Oisans en Isère), je suis bien incapable de le dire", a confié Christian Chemin, très ému. "Les familles veulent du résultat, voilà !", a-t-il tranché.







Nordahl Lelandais, 34 ans, est mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys, disparue en août en Isère, ainsi que pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie en avril.