"Les Baguettes Magiques" célèbrent à Lyon, la gastronomie chinoise du 25 septembre au 7 octobre

Fort du succès des deux premières éditions qui ont rassemblé chacune plusieurs milliers de personnes, le Nouvel Institut Franco-Chinois organisera, du 25 septembre au 7 octobre, la 3ème édition des "Baguettes Magiques", le seul festival consacré à la gastronomie chinoise sous toutes ses formes.



Parmi les temps forts, la soirée de lancement du festival Les Baguettes Magiques à La Commune (3, Rue Pré-Gaudry, Lyon 7) le 25 septembre.



Du 25 Septembre au 7 Octobre : Lyon Chinese Food Week associe 25 chefs lyonnais qui intègrent la Chine à leur carte en proposant des plats chinois.



Chaque arrondissement de la ville correspondra à la cuisine d’une région de Chine.



Le 29 Septembre, le grand marché chinois (avec des chefs et des designers chinois) au Nouvel Institut Franco-Chinois (2, Rue Sœur Bouvier, Lyon 5).



Le 30 Septembre, un concours de cuisine « Cuisiner le thé comme une épice » à l’Ecole de Cuisine Gourmets Institut Paul Bocuse (20, Place Bellecour, Lyon 2). Concours ouvert aux amateurs qui pourront tenter de gagner un dîner pour deux personnes au restaurant de l’Auberge Paul Bocuse



De plus, deux chefs lyonnais ont été sélectionnés pour passer une semaine en immersion dans les cuisines d’un restaurant chinois du 9 septembre au 15 septembre 2018.



Tabata Mey et Ludovic Mey se rendront dans un restaurant de Pékin, tandis que Connie Zagora et Laurent Ozan évolueront dans un établissement de Guangzhou (Canton).



Suite à cette immersion dans la gastronomie chinoise, les deux couples de chefs lyonnais et un chef de l’Institut Paul Bocuse proposeront un dîner gastronomique à 10 mains, le mercredi 3 octobre 2018. Ce dîner « Retour de Chine », qui se tiendra à l’Institut Paul Bocuse Place Bellecour, sera l’occasion pour ces chefs de partager dans l’assiette leur expérience chinoise.



Liste des restaurants participants à la "Lyon Chinese Food Week"



Lyon 1 : la cuisine de Pékin....Traboule Kitchen, Café Arsène, Manto, L’antiquaire, Monsieur P



Lyon 2 : la cuisine de Shanghai...Café Arsène, MOB Hotel, Café Terroir



Lyon 3, Lyon 6 et Lyon 8 et Villeurbanne & Décines : la cuisine du Guangdong...Konditori, Ravigote, Les Apothicaires, L’inaTTendu, Tracteur et Bigoudis, Le Bieristan, Le 109



Lyon 4, Lyon 5 et Lyon 9 : la cuisine du Sichuan...Jérémy Galvan, La Cour des Loges, Cinq mains, Les Téléphones (Fouvière Hôtel), Racine, Le substrat, Le Tiroir



Lyon 7 : la cuisine du Yunnan...A la piscine, Le Bistrot du potager, Le Kitchen Café, Bistro Zakka, Le Mondrian.